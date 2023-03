Abou Mbaye, candidat à la Présidentielle de 2024: " Aucun candidat n’a plus de poids politique que moi à part..." Le président du mouvement Rethiou Fall Macky Abou Mbaye informe avoir déclaré sa candidature à l’élection présidentielle de 2024. Selon lui aucun candidat n’a plus de poids politique que lui à part Macky Sall. Il est déterminé et pense qu’il peut bien être président de la République au Sénégal. Il s’est prononcé en outre sur la tournée du Président Macky Sall…

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mars 2023 à 20:49 | | 0 commentaire(s)|



Ndèye Fatou Kébé