Aboubacar Sedikh Beye Dg du Port de Dakar «La levée de l’embargo sur le Mali est un ouf de soulagement»

La réaction la plus attendue depuis l’annonce de la levée de l’embargo sur le Mali décidée par les chefs d’Etat de la Cedeao ce dimanche 03 juillet dernier à Accra devait venir du Port autonome de Dakar. La quasi-totalité des produits reçus par le Mali pour sa survie économique vient du Sénégal.



Sur le corridor entre les deux pays circulent quotidiennement près de 400 camions. Le trafic à destination et en provenance du Mali s’est chiffré à plus de deux millions sept cent mille (2.700.000) tonnes en 2020. C’est dire que la fermeture durant près de 6 mois de la frontière malienne a été durement ressentie par le Port autonome de Dakar.



C’est pourquoi, hier, le patron de ladite société a parlé de « ouf de soulagement ».



« La décision de la levée de l’embargo sur le Mali par les chefs d’Etat de la Cedeao est un ouf de soulagement pour le Port autonome de Dakar. Nous remercions les autorités de la CEDEAO qui ont bien voulu enlever ce goulot d’étranglement du commerce sous-régional et régional.



En effet, l’embargo sur le Mali a été pendant plusieurs mois un handicap pour le Port autonome de Dakar. Nous comprenons la situation politique, mais nous souhaitons que, dans le futur, tous les pays et tous les acteurs fassent en sorte que les échanges ne connaissent aucun handicap, aucun frein parce que nous avons des économies aux potentialités tellement énormes mais fragiles. Chaque jour qu’on freine la machine, on freine la création d’emplois » a indiqué Aboubacar Sédikh Bèye interpellé sur la question en marge de la signature de l’accord-cadre avec le port de Tanger Med.



« Pour le Sénégal, le Mali représente le premier client commercial puisque ce que nous vendons au Mali, nous ne le vendons à aucun autre pays au monde. Nous avons avec le Mali une balance excédentaire en centaine de milliards de frs. Mais aussi des relations fécondes de deux peuples sur le corridor, presque près de 700 à 800 milliards de frs de transactions commerciales.



L’impact des transactions commerciales entre les deux pays au niveau des transporteurs, des commerçants, de l’industrie des cimenteries, de l’engrais exporté, des matériaux de construction et dans beaucoup d’autres secteurs du commerce est réel. Nous avons déjà prévu de rencontrer rapidement, c’est-à-dire dès la semaine prochaine, tous les acteurs maliens évoluant sur le corridor et au niveau du Port autonome de Dakar pour mettre en place une stratégie commune de gestion de la tarification des stocks qui étaient restés en souffrance au sein du Port de Dakar à cause de l’embargo.



Nous pensons mettre en place un dispositif allégé de paiement de ces stocks maliens en souffrance dans nos installations. Quand vous mettez un frein à cela, c’est tout un processus économique qui est remis en cause. Le Port autonome de Dakar se félicite de la levée de l’embargo sur le Mali. Nous prions pour que l’Afrique soit la zone la plus apaisée du monde pour que l’économie prospère » a commenté Aboubacar Sédikh Bèye.

Le Témoin