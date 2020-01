Absence d’éclairage, insécurité et cherté des tarifs : Le Forum Civil lance une campagne pour la renégociation du contrat de l’autoroute à péage Comme la plupart des sénégalais, l’absence d’éclairage, l’insécurité, les conditions difficiles du trafic et le cherté des tarifs exaspèrent le Forum civil. Aussi, Birahim Seck et ses camarades ont-ils décidé de lancer une campagne pour renégociation du contrat de l’autoroute à péage. Ils ne devraient pas manquer de soutiens, tant les conditions de voyage sur cette autoroute sont décriées par les usagers.

