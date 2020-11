Absence d’électricité, manque d’eau, lotissement chaotique : à Nguekokh le quartier Darou Salam dans une colère noire contre le maire Absence d’électricité, manque d’eau, lotissement chaotique..., tels sont les maux qui gangrènent la vie des habitants du quartier Darou Salam de Nguekokh qui accusent le maire de distribution partisane de ses services. Ils ont fait face à la presse pour dénoncer cette situation.

Les habitants du quartier Darou Salam ont craché du venin sur la gestion du député-maire de Nguekhokh, Papa Songo Diouf. Regroupés au sein de l’Association Mon Quartier en Avant, les populations du quartier ont tiré à boulets rouges sur leur maire qu’ils accusent d’une gestion partisane dans la distribution du réseau électrique et dans l’adduction d’eau dans la commune.



Lors d’un point presse organisé dans le but de fustiger cette démarche qu’ils qualifient d’inacceptable, ils ont égrené un chapelet de problèmes liés à leurs conditions de vie dans ce quartier qui longe l’Autoroute à péage. Aliou Sané, président de l’association, estime que la distribution de l’eau et d’électricité ne se fait pas de façon catholique par l’édile de la ville. Pour lui, les faveurs de la municipalité sont réservées aux partisans du maire.



Pour preuve, il avance : «il avait amené les lampadaires en disant clairement que c’est pour les mosquées et les écoles. Alors que dans notre quartier il y a trois mosquées où il n’y a pas de lampadaires. C’est un paradoxe. Pendant ce temps, il y a des gens qui sont là, ils sont avec le maire, alors ils ont de l’électricité. Vraiment, c’est désolant de voir sa façon de faire avec ses actions qui sont orientées vers ses militants», déplore Aliou Sané.



En dehors de l’électricité, la population de Darou Salam réclame également le liquide précieux. Selon Sophie Sarr, Secrétaire générale de l’association, le manque d’eau contribue négativement à l’épanouissement de ce quartier surtout dans ce contexte de la pandémie du COVID-19 où il est demandé à chacun de se laver régulièrement les mains.



Enfin, indique le président Aliou Sané, l’autre problème majeur du quartier, c’est le lotissement. Selon lui, la conjugaison de tous ces problèmes plonge tout le quartier dans une insécurité indescriptible.



Le maire, Pape Diouf, dégage toutes ses responsabilités et demande aux plaignants de se rapprocher des services compétents pour régler leurs problèmes.



Interpellé sur ces questions, le maire a battu d’un revers de main toutes ces allégations. Papa Songo Diouf soutient, en effet : «C‘est la Sen’eau qui donne de l’eau, pas moi. Ce qui n’ont pas d’eau, n’ont qu’à demander à la Sen’eau. Pour l’électricité, c’est la Senelec qui donne ça, et je pense qu’elle cherche une clientèle. Moi, ce que je peux faire c’est demander d’éclairer le quartier. Ils ont déjà beaucoup amené dans le cadre de l’électricité. Dans les quartiers, presque 80% ont l’électricité. Il faut juste en demander à la Senelec. Ce sont eux qui peuvent dire qu’on va mettre ici de l’électricité pour notre clientèle».



Il poursuit : «Il y a certains qui disent que le lotissement aussi n’est pas bon. Ceux qui le disent, quand ils habitaient là-bas en 2014, je n’étais pas encore arrivé à la mairie. Donc, je ne peux rien y faire, car je ne peux pas déplacer des maisons pour qu’ils puissent avoir des rues. C’est ça le problème.»



Le Quotidien



