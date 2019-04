Absence de Tanor Dieng au défilé du 04 avril 2019: La vérité, selon le porte-parole du Ps

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Avril 2019 à 12:49 | | 0 commentaire(s)|

L’absence du président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), la troisième personnalité de l’Etat dans l’ordre protocolaire, a été très remarquée et très commentée.



Mais, contrairement à certains propos, Ousmane Tanor Dieng s’est absenté pour «cas de force majeure», selon Abdoulaye Wilane. Le porte-parole du Parti socialiste (Ps) contacté par Walf Quotidien, affirme que le président du Hcct n’a ni boudé la cérémonie ni été retenu par les forces de l’ordre à cause d’un retard. « Ousmane Tanor Dieng avait prévenu les autorités chargées de l’organisation du défilé, qu’il serait absent. Et il s’est absenté pour cas de force majeure», déclare le porte-parole du Ps.



Et il en veut pour preuve que le fait qu’on n’a pas réservé un siège à la troisième personnalité de l’Etat. Selon lui, si Ousmane Tanor Dieng était venu en retard ou avait boycotté la cérémonie, il y aurait un siège vide où il est écrit son titre. « Mais personne n’avait prévu de siège pour lui parce qu’il avait annoncé son absence à qui de droit », insiste la voix officielle du Ps.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos