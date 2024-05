Absence de « ministère de la Femme » : La réplique de Aïda Mbodj

Aïda Mbodj prend le contre-pied des organisations qui dénonce l’absence de l’appellation «ministère de la Femme» dans le gouvernement de Sonko. En marge de la Journée internationale de la Famille, la nouvelle directrice de la Der/Fj s’est prononcée, hier, sur cette polémique. En présence de Maïmouna Dièye, ministre de la Famille et des solidarités, elle dit : «J’étais très étonné quand j’ai entendu le débat sur l’absence de femme dans l’insigne du ministère de la Famille et des solidarités. Ce terme est très récent. En 2004, j’ai intégré le ministère de la Famille, du développement et de la solidarité. Et après, pour me récompenser politiquement- c’est comme cela que je peux l’appeler- parce que le Premier ministre d’alors m’avait dit pour augmenter mes performances en vue des élections de 2007, on va mettre ministère de la Famille, de la solidarité et de l’entreprenariat féminin et ce jusqu’en 2011 où ils ont mis ‘’Famille et organisations féminines’’. Donc, c’est le même ministère de la Famille et mieux quand on parle de la femme seulement, c’est même réducteur pour les femmes parce qu’en réalité c’est le ministère de la Femme dans toutes ses composantes c’est-à-dire famille, femme, enfants, etc.»



SudQuotidien