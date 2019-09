Absence de spécialistes de Santé à Kédougou: Une localité laissée à elle-même

La région de Kédougou, dans le sud-est du Sénégal, souffre d’un manque criard de spécialistes dans le domaine sanitaire. Il y a un seul et unique gynécologue pour 140 000 habitants. « Je suis le seul gynéco ici. Et, on est deux spécialistes pour toute la région. J’ai trouvé ici un chirurgien généraliste qui gérait même la maternité lui seul. Depuis que je suis venu, j’ai pris la maternité en charge », a regretté Docteur David Ngom sur les ondes de la RFM.



Ainsi, le médecin gynécologue déplore aussi, l’absence de pédiatre. Et, ce manque de spécialistes n'est pas sans conséquences. « Il y a des choses qui pouvaient être évitées. Beaucoup de décès néonatals à Kédougou, avec un taux très élevé. Et les taux de fécondité et d’accouchement sont très élevés », relève-t-il.



