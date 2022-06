Absence des 84 prévenus : le président suspend l'audience avant de..., Sonko et Khalifa Sall présents

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Juin 2022 à 14:08 | | 0 commentaire(s)|

Le tribunal des flagrants délits de Dakar juge, ce matin, en audience spéciale l’affaire Déthié Fall, Mame Diarra Fam et Cie. Arrêtés lors de la manifestation du 17 juin de la coalition Yewwi Askan Wi, les 84 prévenus vont comparaître à la barre pour répondre, entre autres, des faits de participation à une manifestation interdite, violence et voie de fait, destruction des biens appartenant à autrui.



À l’ouverture de l’audience, le président du tribunal a constaté que les mis en cause n’étaient pas dans le box des accusés. Ainsi, a-t-il suspendu l’audience pour permettre aux gardes pénitentiaires de convoyer les prévenus dans la salle.



Lorsque Déthié Fall et Cie ont fait leur apparition, ils ont été acclamés par les nombreux souteneurs qui ont fait le déplacement au palais de justice de Dakar. À noter la présence de Ousmane Sonko, Habib Sy, Khalifa Sall, Aïda Mbodj, entre autres leaders de la coalition Yewwi Askan Wi.

