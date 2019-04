Absence des alliés de la première heure dans le gouvernement : les jeunes de ‘Macky 2012’ et ‘Domi Rewmi’ dénoncent un partage de ‘’Bouki’’ Les jeunes de ‘’Macky 2012’’ et de ‘’Doomi Rewmi’’ sont très remontés contre le Président Macky Sall, coupable à leurs yeux, d’avoir laissé en rade les alliés de la première heure dans la formation du nouveau gouvernement.

« Cette énième décision inélégante de la part de notre partenaire principal, l’Alliance pour la République, est considérée comme un affront de plus pour notre mouvement qui n’acceptera pas que le PS, le PIT, l’AFP et l’APR s’accaparent des directions générales, des agences et des directions qui seront redistribuées par le président de la République », ont-ils écrit dans un communiqué conjoint.

Et de poursuivre, « halte au partage de ‘Bouki’ et à la boulimie ». Les jeunes de ‘’Macky 2012 et ‘’Domi Rewmi’’ soulignent que « l’APR développe un complexe politique inexplicable vis-à-vis des vieux partis, au moment où le peuple réclame le renouvellement de la classe politique et l’émergence de jeunes leaders ».

