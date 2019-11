Absence des services de l’Etat au Gamou de Médina Baye: Baye Mamoune Niasse dément les " petits-fils de Baye Niasse"

On ne parle pas le même langage dans la famille religieuse de Médina Baye à propos du soutien de l’Etat. Avant-hier, des personnes se disant « petit- fils de Baye Niasse » ont fait une sortie pour déplorer l'absence des services de l’Etat aux préparatifs du Gamou de cette cité religieuse de Kaolack.



Selon leur porte-parole, Serigne Aliou Cissé Niass, la non présence des services dans les différents secteurs tels l'électricité, l'eau, l'assainissement etc..., est tout simplement due à un manque de considération de la part de l'Etat.



Aussitôt après, le président du Comité d’organisation des activités et manifestations de la Fayda (Comaf) est monté au créneau pour dire le contraire. Baye Mamoune Niasse, puisque c’est de lui qu’il s’agit, affirme que ces propos n’engagent pas le khalife.



« Tous les engagements pris par le gouvernement à travers ses services, sont en train d’être faits , fait- il savoir, interrogé par la RFM. J’ai fait le tour des différentes commissions. Les responsables m‘ont dit que les engagements sont en train d’être respectés par l’Etat. Je parle en tant que président du Comité d’organisation officiellement reconnu par le Khalife. Si d’autres (personnes) déclarent le contraire de ce que j’ai dit, cela ne m‘engage pas du tout et n’engage pas aussi le Khalife, Cheikh Ahmed Tidiane Niasse. »

