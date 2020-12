Absence du leader de Pastef à l’Assemblée : Sonko fuit- il, Mansour Faye ?

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Décembre 2020 à 13:27 | | 0 commentaire(s)|

Le leader de Pastef/les Patriotes fuit- il, le tout nouveau patron du département des Infrastructures et des Transports terrestres ? L'interrogation est sur toutes les lèvres.



Ousmane Sonko s'était présenté en Commission technique de l'examen de projet de budget dudit département ministériel. Mais hier en plénière, il a brillé par son absence au point que certains se demandent si Sonko a peur ou a fui de manière délibérée Mansour Faye.



Certainement qu'il aurait peur que le beau beau-frère du Président ne fasse de nouvelles révélations sur la fameuse audience que l'ex inspecteur des Domaines aurait sollicité et les nombreux développements et commentaires qui s'en sont suivi.



