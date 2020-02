Abu Dhabi : Abdallah ben Zayed Amadou Bâ Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, SA Cheikh Abdallah ben Zayed Al Nahyane, a reçu le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Amadou Ba, en marge de la visite officielle du président sénégalais.

Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Février 2020 à 06:42 | | 0 commentaire(s)|

Au cours de la réunion, tenue au ministère à Abou Dhabi, ils ont discuté de la coopération entre les Émirats arabes unis et le Sénégal dans divers domaines économiques, du développement, de la sécurité et de l'énergie.

Cheikh Abdallah et Amadou Ba ont passé en revue les derniers développements régionaux et ont échangé des vues sur un certain nombre de questions régionales et mondiales d'intérêt mutuel.



Le Cheikh Abdallah a souligné les relations distinguées entre les Émirats arabes unis et le Sénégal et leur souci constant de les développer.



À son tour, le ministre sénégalais des Affaires étrangères a déclaré que son pays était impatient de renforcer les relations bilatérales et la coopération avec les Émirats arabes unis tout en louant la stature pionnière des Émirats arabes unis au niveau régional et international.



Le ministre adjoint des Affaires étrangères et de la Coopération internationale pour les affaires des organisations internationales, Yacoub Yousef Al Hosani, et l'Ambassadeur des EAU au Sénégal, Sultane Ali Al-Harbi, ont assisté à la réunion.

WAM/French



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos