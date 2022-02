Abus de confiance : Fatou Diome se fait gruger par son mari à hauteur de 100 millions FCfa Amath Diouf est bien entretenu par sa femme, Fatou Diome qui s’occupe convenablement de lui et le prend en charge sur le plan financier. Malheureusement, il ne lui a pas rendu la monnaie de sa pièce, puisqu’il a usé de subterfuges pour se faire remettre la rondelette somme de 100 millions FCfa. Poursuivi par son épouse pour abus de confiance, Amath Diouf a comparu hier devant le Tribunal de Grande Instance de Dakar. L’affaire sera vidée le 17 février prochain.

La tendance actuellement chez beaucoup d’hommes, consiste à s’amouracher de femmes fortunées, pour se faire prendre en charge de pied en cap. Ces femmes qui sont à l’abri du besoin, peinent souvent à trouver une âme sœur. Résultats des courses : elles sont prêtes à faire leur vie avec des hommes démunis.



C’est le cas de Fatou Diome qui, après avoir fait la connaissance de Amath Diouf, par l’intermédiaire d’une connaissance commune, est tombée éperdument amoureuse de ce dernier. C’est ainsi qu’elle a manifesté le désir de partager le reste de ses jours avec Amath Diouf, en lui remettant la somme de 3,5 millions FCfa pour qu’il puisse verser la dot. Ce dernier ne se le fait répéter et saute sur l’occasion.



Dès que l‘union a été scellée, le mari a demandé de l’argent pour l’achat d’une maison au Sénégal. Selon Fatou Diome qui vit en Italie, son mari l’a dépouillée de toutes ses économies engrangées après 20 années de dur labeur. « Lorsque je suis tombée enceinte, il m’a abandonnée à Istanbul. J’ai pris en charge tous mes frais médicaux jusqu’à mon accouchement par césarienne le 10 février 2019. Lorsque j’ai découvert son jeu, j’ai détruit tous ses papiers », a expliqué la plaignante



Réfutant ces accusations, Amath Diouf estime que les délits d’abus de confiance portant sur la somme de 100 millions Cfa, et de faux et usage de faux qui lui sont imputés, relèvent de l’imagination de la dame. Pendant leur vie de couple, le mari indique qu’il aidait sa femme dans son business, avant que des problèmes ne surviennent entre eux.



Toutefois, il reconnaît que sa femme lui avait remis trois millions FCfa pour sa mère lors de la cérémonie du mariage. Après leur divorce, Fatou Diome a commencé à lui réclamer de l’argent.



«Je ne lui dois que 6 800 euros», souligne le plaignant. Faux, rétorque la partie civile. « La décharge en date du 10 octobre 2018 atteste que je lui ai remis 74 000 euros pour l’achat d’une maison à Dakar. Le 19 septembre 2019, il m’a fait une autre décharge sur laquelle il a reconnu avoir reçu 64 000 euros pour l’achat de marchandises », affirme la plaignante



Me Ousseynou Ngom : « ma cliente est revenue sur son désistement, car son mari l’a traitée de castée »



Avocat de Fatou Diome, Me Ousseynou Ngom trouve que le débat est axé sur la force probatoire. Selon lui, le prévenu a reconnu avoir reçu la somme de 38 millions et la somme de 10 millions de la partie civile.



«Si cette dernière avait confirmé son désistement, le discours serait autre. C’est leur marabout à tous les deux qui a fait une intervention, avant de lui proposer 10 millions FCfa. Mais ma cliente est revenue sur son désistement, car son mari l’a traitée de castée. Ils étaient dans les liens du mariage au moment où ils faisaient leurs transactions. L’abus de confiance est établi, parce qu’elle a demandé au prévenu de lui trouver une maison et de payer les frais de mutation. Le prévenu est un faussaire, parce que c’est lui qui a été arrêté avec un faux passeport. Il a remboursé la somme de 27 millions FCfa en deux tranches, de 10 et de 17 millions», a indiqué Me Ngom, qui réclame la somme de 100 millions FFfa pour la réparation du préjudice.



Le parquet a requis l’application de la loi. Me Souleymane Soumaré, avocat de la défense, a sollicité la relaxe pour abus confiance, et une application bienveillante de la loi pour le faux passeport gambien. La décision sera rendue le 17 février prochain.















