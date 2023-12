Abus de confiance: L. Ndong détourne l’argent de la tontine de ses amis chauffeurs

Adepte des jeux de hasard, L. Ndong âgé de 37 ans risque gros. Il est déféré au parquet pour abus de confiance. Il est accusé d’avoir détourné l’argent d’une tontine. En charge de la gestion de la tontine de ses amis chauffeurs et mécaniciens, le mis en cause a disparu avec 03 millions de nos francs. Les faits remontent à la veille de la Tabaski de l’année 2022. Au moment où ses six amis l’attendaient pour le partage de la somme collectée, l’informaticien a pris la fuite. Il était devenu injoignable et ses amis avaient perdu ses traces. Alors les victimes ont décidé d’entreprendre des recherches en prenant toutefois le soin de le signaler à la police.



L’informaticien a eu la malchance de croiser une de ses victimes qui a ameuté les passants pour l’aider à interpeller L. Ndong. Conduit à la police, L. Ndong a partiellement reconnu les faits. Il déclare avoir investi l’argent dans les jeux de hasard « Pari foot». Les autres victimes, mises au parfum de son arrestation, sont allées à la police pour déposer des plaintes. Les victimes cotisaient chaque jour trois mille francs pendant 8 mois pour passer une bonne fête de tabaski. L. Ndong est placé en garde à vue et déféré au parquet pour abus de confiance, rapporte L'As.