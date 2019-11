Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Abus de confiance: Maréma Fall et son manager soldent leurs comptes à la barre Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Novembre 2019 à 12:16 | | 0 commentaire(s)| Le procès en appel de l’entrepreneur, Samba Diakité contre son ex-collaboratrice Maréma Fall s’est tenu mardi dernier, devant la Cour d’appel de Dakar. Le prévenu est accusé par l’artiste chanteuse d’avoir détourné les recettes d’un an de tournées. Il a été condamné à 3 mois assortis de sursis pour abus de confiance et à payer la somme de 10 millions de FCfa. L’avocat général vise l’infirmation de la peine. La décision sera rendue le 17 décembre prochain.





La fin de la collaboration entre Maréma Fall et Samba Diakité s’est officialisée au Tribunal de grande instance de Dakar. C’est le divorce total entre l’artiste et l’entrepreneur accusé d’abus de confiance.



Le prévenu avait signé un contrat avec la société Sénégal-Ethique Asbl pour promouvoir la carrière de l’artiste. Et 20% des revenus des activités étaient destinés à Maréma Fall. Après un an de collaboration, le manager aurait utilisé les retombées à des fins personnelles.



L’artiste avait porté plainte pour abus de confiance. L’affaire a été jugée au tribunal de Grande instance de Dakar où, le mis en cause a été condamné à 3 mois assortis de sursis et à payer 10 millions de FCfa à la musicienne.







