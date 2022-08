Abus de confiance, complicité d'escroquerie et escroquerie: Deux célèbres hommes d'affaires écopent de six mois de prison Très connus dans le milieu des affaires dans la cité religieuse de Touba, Cheikh Guèye et Abdoulaye Touré ont été condamnés hier jeudi à six mois dont un mois ferme. Ils ont été reconnus coupables d'abus de confiance, de complicité d'escroquerie et d'escroquerie portant sur vingt-un millions F Cfa

Le tribunal correctionnel de Diourbel a rendu son verdict, hier jeudi, dans l'affaire opposant le ministère public et le commerçant Moustapha Sarr aux prévenus Abdoulaye Touré et Cheikh Guèye, informe L'As.

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Août 2022 à 11:41

Ces derniers, qui ont été reconnus coupables des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, ont été condamnés à six mois dont un mois ferme. En somme, la Cour n'a pas suivi les réquisitions du parquet qui avait requis huit mois de prison contre les deux mis en cause. Dans cette affaire, les faits remontent à la veille de la Tabaski de 2021, il y a plus d'un an. Commerçant à Touba, et spécialisé dans le commerce et l'exploitation de blé, Moustapha Sarr, 41 ans, a été approché par Cheikh Guèye qui lui avait proposé d'acheter ses 3 500 sacs de blé à 5.800 Fcfa pièce.



Ayant convaincu son antagoniste, Cheikh Guèye va par la suite proposer de les revendre à Abdoulaye Touré en raison de 6.000 Fcfa. Dès lors, Cheikh Guèye qui se faisait 200 FCfa de bénéfice par sac, devait encaisser dans la transaction pas moins de 700.000 Fcfa en toute facilité. Et Abdoulaye Touré, sachant qu'il ne pouvait pas payer comptant, propose à Moustapha Sarr, par le biais de son intermédiaire Cheikh Guèye, de lui payer la somme de 21 millions Fcfa par versements en quatre chèques. Sauf que Cheikh Guèye et Abdoulaye Touré ont fait miroiter l’argent au jeune commerçant pendant plus d'une année sans pour autant qu'il ne rentre dans ses fonds.



Pire, les premiers chèques qu’Abdoulaye Touré et Cheikh Guèye ont remis à Moustapha Sarr étaient sans provision. Et quand il en a eu marre du dilatoire, Moustapha Sarr a porté l'affaire en justice. Et dans la foulée, les deux présumés escrocs sont arrêtés et mis en prison en attendant leur procès. Devant la barre hier jeudi, Abdoulaye Touré a justifié le non paiement par le fait que des tiers à qui il avait remis la marchandise ne l'ont toujours pas payé après plus d'un an. Des arguments jugés trop fallacieux par l'avocat de la partie civile, Me Serigne Diongue. "Je ne vais pas être long dans ma plaidoirie parce que dans cette affaire, les faits sont constants. Les prévenus ont usé de manœuvres frauduleuses pour déposséder mon client. D'ailleurs, les débats d'audience ont clairement démontré qu'il y a eu cette connexion visant à abuser mon client. Et ça fait plus d'un an que les prévenus font courir mon client", a déclaré l'avocat qui réclame, pour toutes causes et préjudices confondus, 21 millions Fcfa à titre de remboursement et deux autres millions de dommages et intérêts.



Pour sa part, le procureur "a déploré, pour l'avoir constaté, le gain facile auquel se livrent certains de nos concitoyens pendant que d'autres tentent de gagner durement leur vie à la sueur de leur front. Et que ces deux prévenus attraits en étaient de parfaites illustrations. Les éléments constitutifs du délit d'escroquerie, qui est puni par l'article 379 du code pénal, sont caractérisés dans ce dossier. Et les prévenus ont fait preuve d'une très mauvaise foi". Au terme de son réquisitoire, le représentant du ministère public a requis pour la répression 8 huit de prison ferme et une amende de 100.000 Fcfa. À sa suite, Me Cheikh Ngom, commis pour assurer la défense de Cheikh Guèye, a réfuté à la fois les arguments articulés dans le réquisitoire du procureur et la plaidoirie du conseil de la partie civile.



Selon lui, son client n'a commis aucun délit. "Mon client Cheikh Guèye n'a jamais eu d'intention coupable dans cette affaire. Parce que lui-même avait tout intérêt à recevoir ses 700.000 Fcfa", a-t-il indiqué. Il a ainsi plaidé pour la relaxe pure et simple pour Cheikh Guèye. Quant à Me Assane Dioma Ndiaye, l'avocat de Abdoulaye Touré, il a martelé que cette affaire était purement commerciale. "Je préfère me limiter aux éléments constants dans ce dossier. Il ne s'agit que d'une opération commerciale qui a mal tourné. On est dans une situation de dette commerciale. Il faut écarter l'aspect pénal", a déclaré Me Ndiaye. Finalement, le tribunal a condamné Cheikh Guèye et Abdoulaye Touré à six mois dont un ferme. Aussi, Abdoulaye Touré devra s'acquitter de deux millions de dommages et intérêts en plus des vingt-un millions à titre de remboursement.

