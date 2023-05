Abus de confiance et escroquerie à grande échelle : La commerçante Elizabeth D. loue des voitures puis les vend

Habitant Keur Massar, la commerçante Elizabeth est une dame particulière. Elle s’amuse à louer des voitures pour les revendre sur le marché. Mais mal lui en a pris, puisqu’elle est tombée entre les mains de la Division des investigations criminelles (Dic), qui lui a délivré un ticket gratuit pour la prison. Native de Diourbel et âgée de 36 ans, la dame Elizabeth s’est présentée chez le sieur V.C. Gomez, en vue de lui louer son véhicule.



D'aprés le récit de "L'As", après discussion, Gomez et sa cliente tombent d’accord sur la somme journalière de 35.000 FCfa pendant 4 jours. Mais à date échue, Elizabeth refuse de remettre le véhicule et propose à Gomez de le lui acheter à hauteur de 9 millions FCfa. Mais contre toute attente, Elizabeth remet à Gomez deux chèques sans provision, dont l’un de 2 millions et l’autre de 4 millions FCfa. Suffisant pour que Gomez comprenne qu’il avait tout simplement affaire à un escroc de taille. Ainsi, Gomez exige la restitution de son véhicule. Ce que refusa Elizabeth, qui précise avoir offert le véhicule à son marabout. C’est ainsi que Gomez a saisi la Division des investigations criminelles (Dic) d’une plainte contre la mise en cause, avant de mener ses propres enquêtes. Et là, Gomez tombe des nues lorsqu’il découvre qu’Elizabeth a vendu le véhicule à un certain M. Thiam, habitant Thiaroye gare, pour la somme de 5 millions FCfa.



Le sieur Thiam, convoqué par la Dic, renseigne que la dame s’est présentée à lui pour lui céder le véhicule sans immatriculation, avec un document établi au nom d’une autre personne. A. Dia et I. Gaye ont été victimes également des agissements d’Elizabeth, à qui ils ont loué leurs véhicules Mazda et Kia. Elizabeth qui, après avoir failli à son contrat de 500.000 FCfa, a proposé à ses fournisseurs un contrat de cession des véhicules. Ce qui n’était que du toc pour narguer encore A. Dia et Gaye. Ces derniers qui avaient conclu avec la dame la rondelette somme respective de 8 millions 400 mille et de 6 millions francs Cfa, ont aussi reçu des mains d’Elizabeth, des chèques sans provision.



Ayant eu vent de l’arrestation d’Elizabeth, les victimes se sont rendues à la Dic pour porter plainte contre elle. Interrogée sur ses agissements délictuels, la dame Elizabeth a fait dans le clair-obscur dans un premier temps, avant de passer aux aveux. Au terme de sa garde à vue, elle a été déférée au parquet pour abus de confiance et escroquerie.



