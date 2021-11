Abus de confiance et escroquerie sur un immeuble: Un Baye Ciss peut en cacher un autre... Il y a une méprise sur le patronyme. Baye Ciss n'est pas en réalité Baye Ciss. Du moins celui de Ciss Group, accusé à tort, d'être celui dont l'immeuble a été vendu sous hypothèque.

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Novembre 2021 à 12:26 | | 0 commentaire(s)|

Baye Ciss de Cisscorp Holding n'est ni mêlé de près ou de loin à cette affaire d'abus de confiance immobiliere sur un immeuble qui lui appartiendrait et qui a été vendu aux enchères par la banque pour cause de non respect de créances.



Le seul problème est qu'il a le même nom que le concerné. Mais, encore une fois, le Baye Ciss que nous connaissons n'est ni mêlé de près ou de loin à cela.



L'intéressé interpellé à démenti ces allégations même si il porte le même nom que la personne impliquée comme quoi "SIW DOU DIAMOU BOROME" et in BAYE CISS PEUT EN CACHER UN AUTRE BAYE CISS

UN BAYE CISS PEUT EN CACHER UN AUTRE BAYE CISS



