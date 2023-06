Abus de confiance, faux et usage de faux : Il fauche les 32 millions f CFA de son cousin, puis se fait confectionner un ordre de transfert d’une banque Enqueteplus.com-Abus de confiance et faux et usage de faux en écritures privées de banque, c’est ce qui est reproché à P. M. Ndiaye par les limiers de la Divisions des investigations criminelles (DIC). Après avoir détourné les 32 millions destinés à l’achat d’un terrain à Saly pour le compte de son cousin, il a confectionné un faux ordre de transfert d’une Banque pour masquer son forfait

Au début du mois de juin par soit transmis visé en référence, le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar a fait parvenir entre les mains des limiers de la Division des investigations criminelles (DIC) la lettre plainte formulée par un nommé V. M. Faye, agissant d'ordre et pour le compte de son frère P. A. M. Faye, contre le nommé P. M. Ndiaye.



De l'économie des faits, selon nos sources, il ressort que, dans le courant de l'année 2021, le plaignant avait mandaté le mis en cause pour l'achat de deux parcelles de terrain à usage d'habitation à Saly. Cependant, après réception des fonds, estimés à 77 000 euros, (50 435 000 F CFA), le nommé P. M. Ndiaye a acheté une parcelle à 16 000 000 FCFA pour le compte de son mandant par ailleurs son cousin, avant d'utiliser le reliquat à des fins personnelles. Et pour masquer son forfait, il a confectionné un faux ordre de transfert d’une Banque de la place portant sur la somme de 32 000 000 FCFA au profit d'un cabinet de notaire censé avoir enregistré la cession de la seconde parcelle. D'où l'objet de cette plainte.



Venu confirmer les termes de la plainte, le mandataire V. M. Faye, entrepreneur, domicilié à Grand Mbao, a déclaré devant les hommes du Commissaire Adramé Sarr, le patron de la DIC que, dans le courant de l'année 2021, son frère résident en France s'en est ouvert à leur cousin P. M. Ndiaye, vu qu'il a fait des études en droit. Ce dernier lui a dit être effectivement en mesure de faire toutes les démarches nécessaires pour l'achat des parcelles.



‘’Quelques temps après, il a déclaré à mon frère avoir eu des propositions de vente portant sur deux parcelles à Saly, aux prix respectifs de 16 000 000 FCFA et 34 000 000 FCFA. Sans tarder, précisément à la date du 21 juin 2021, mon frère lui a envoyé la somme de 77 000 Euros, soit 50 418 000 FCFA pour l'achat de ces deux parcelles.



Ainsi, après réception de ces fonds, suivant acte de vente daté du 6 juillet 2021. P. M. Ndiaye a acheté pour le compte de mon frère, une parcelle située à Saly Carrefour auprès d’un certain M. Ndiaye à 16.000.000 FCFA. Cependant, pour l'achat de l'autre parcelle de 14 000 000 FCFA, P. M. Ndiaye a fait usage d'un faux ordre de transfert d’une banque de la place à la date du 12 avril 2022, laissant croire qu'il aurait versé un montant de 32 000 000 FCFA dans le compte d'un cabinet notarial’’, a-t-il confié face aux enquêteurs.



Or, après analyse, son frère s'est rendu compte que ce document (ordre de transfert) ne comporte aucun cachet. Et pire encore, après vérifications, il s'est avéré que ledit cabinet notarial n'existe pas à Mbour.



Le mis en cause, acculé, poursuit-il, a fini par lâcher le morceau, en avouant à son frère avoir détourné le reliquat d’un montant de 34 000 000 FCFA, avant de lui signer une reconnaissance de dette en date du 6 février 2023.



P. M. Ndiaye avoue avoir confectionné lui-même l'ordre de transfert

Convoqué et entendu dans le régime de gare à vue, le nommé P. M. Ndiaye a d'abord tenu à préciser avoir connu P. A. M. Faye, depuis le bas-âge, dans la mesure où ce dernier est son cousin. Sur ce, il a reconnu les faits tels que raconté par le plaignant.



Interpellé sur la deuxième parcelle de 34 000 000 FCFA, P. M. Ndiaye a déclaré qu'il avait reçu l'offre par le biais d'un courtier dénommé Woula N., établi à Mbour, lequel lui avait signifié que ladite parcelle, d'une superficie de plus de 500 m², appartenait à un français du nom de René. Ce dernier, hors du territoire sénégalais à cette époque, lui avait confié la vente de sa parcelle. De ce fait, il a déclaré qu'en compagnie de ce courtier, il a effectué une visite sur ladite parcelle. Cependant, à sa grande surprise, a-t-il précisé, ledit courtier lui a déclaré à la dernière minute que le propriétaire ne vendait plus sa parcelle à 34 000 000 FCFA, mais à 40 000 000 FCFA. Toutefois, P. M. Ndiaye a déclaré n'avoir jamais tenu informé son mandant, en l'occurrence P. A. M. Faye, de ce retournement de situation.



Questionné par les enquêteurs, sur l’usage qu'il a ensuite fait de la somme destinée à l'achat de cette parcelle, il a répondu avoir utilisé les fonds à des fins personnelles, en les injectant dans l'activité de son entreprise dénommée ‘’TILAPIA COMPAGNIE’’ créée en 2014 et spécialisée dans la commercialisation de produits halieutiques, sans en informer le plaignant.



Concernant l'ordre de transfert de la Banque daté du 12 avril 2022 au plaignant pour lui faire croire qu'il a versé dans le compte d'un cabinet notarial, la somme de 12 000 000 FCFA pour l'acquisition de la parcelle de 34.000.000 FCFA, il a rétorqué que pour le rassurer, il a lui-même confectionné et envoyé au plaignant ce faux document, car ce dernier lui mettait trop la pression. Avant d’ajouter que suite à cela, ne disposant plus de moyens, il a finalement avoué toute la vérité à P. A. M. Faye.



Pour finir, P. M. Ndiaye a confié devant les enquêteurs de la DIC que, lorsque le plaignant a commencé à lui réclamer son argent, son entreprise, en l'occurrence ‘’Tilapia Compagnie’’, était en négociation pour signer un contrat de commission avec une société tunisienne dans le cadre de la fourniture annuelle de 100 000 tonnes d'engrais à une entreprise malienne.

Il a indiqué que ce contrat a été finalement signé en janvier 2023 et que, dans le courant du mois de juillet 2023, une livraison de 12 000 tonnes est prévue. Sur la base de ce contrat, il doit percevoir une commission par tonne. Ce qui signifie, selon ses dires, que pour la livraison prévue en juillet, il doit percevoir un montant de 72 000 000 FCFA, prenant ainsi l’engagement de rembourser au plaignant l'intégralité de son argent estimé à 34 000 000 FCFA.



Lors d’une confrontation des deux parties, chacun en ce qui le concerne, a maintenu l'intégralité de ses propos.



A signaler par ailleurs que V. M. Faye, après avoir communiqué la proposition de remboursement faite par le nommé P. M. Ndiaye, a déclaré que son mandant n'est pas disposé à lui accorder un délai, car il lui faisait toujours des promesses qu'il n'a jamais respectées.



Ainsi, au terme de sa période de garde à vue, P. M. Ndiaye, né en 1981, a été déféré au parquet pour abus de confiance et faux et usage de faux en écritures privées de banque.

