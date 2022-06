Abus de confiance sur la vente d’un véhicule : Un homme d’affaires fait main basse sur les 3,4 millions FCfa de la ménagère M. Diouf

Ménagère de profession, la dame M. Diouf avait une confiance aveugle à l’endroit de l’homme d’affaires Mamadou D. qui va lui soutirer 3,4 millions FCfa pour les besoins de l’achat d’un véhicule. Ce que l’homme d’affaires ne va jamais honorer. Dépitée et lasse des promesses non tenues, la dame s’est finalement rendue à la Division des investigations criminelles(Dic) pour porter plainte contre Mamadou D., pour abus de confiance.



Selon nos sources, les faits ont eu lieu dans le courant du mois de février 2021. La dame M. Diouf domiciliée à Pikine, voulant vendre son véhicule de marque Ford escape, s’en est ouverte à Mamadou D. qui s’active dans ce domaine. Par la suite, Mamadou a revendu le véhicule à 5 millions FCfa. Mais, l’homme d’affaires n’a remis à la dame que la somme de 4 millions FCfa, sous prétexte que l’acheteur du véhicule n’a pas versé l’intégrale requise.



Entre-temps, la dame Diouf remet encore 2,4 millions FCfa à Mamadou D. et lui fait comprendre d'y rajouter encore le million restant. Soit au total 3,4 millions FCfa pour lui racheter un autre véhicule de marque Ford Focus. Ce que Mamadou va accepter.



Mais des jours, voire des mois passent sans que Mamadou D. n’honore ses engagements. Même des médiations n’ont pas poussé Mamadou à respecter sa parole. N’en pouvant plus d’être trainée dans des rendez-vous jamais respectés pour l’acquisition du véhicule, la ménagère Diouf saisit alors la Dic d’une plainte contre le mis en cause.



L’homme d’affaires convoqué par les limiers de la Dic, a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, Mamadou D. précise qu’il n’a pas honoré son contrat avec la plaignante Diouf à cause du blocage de son conteneur à cause de la Covid-19 aux Etats-Unis et qu’après la levée des restrictions sanitaires, le véhicule qu’il avait acheté était déjà âgé et ne pouvait plus entrer au Sénégal.



Mamadou D. soutient qu’il a importé à maintes reprises des véhicules de marque Ford Focus, mais que les prix dépassaient largement le montant qu’on lui avait remis. Sur son refus de remboursement des 3 400 000 FCfa à défaut d’honorer son contrat avec sa cliente M. Diouf, le quidam Mamadou D. déclare n’avoir jamais entendu sa cliente en parler.



Cependant, ces allégations de Mamadou D. n’ont pas convaincu les hommes du Commissaire Adramé Sarr.