Abus sexuels: la révélation fracassante de Thiat le rappeur, violé en bas âge par la bonne de la maison Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Juin 2020 à 17:15 | | 0 commentaire(s)| Connu pour être un homme aux apparences solides, pour ne pas dire rigides, pour son franc-parler et son style révolutionnaire, le rappeur Thiat, membre du groupe « Y en a Marre », a fait hier samedi soir, une révélation inattendue voire même fracassante: Il a été violé en bas âge par leur domestique…

Invité à la 2Stv, le bouillant Thiat du groupe "Y en a marre", le moins que l’on puisse dire, a fait une révélation inattendue. La chose qui l’avait traumatisé et qui continue de le traumatiser, est qu’il a été sexuellement abusé par la bonne bonne. Teuss ! Aurait dit Ahmed Aïdara



Pourquoi livre-t-il ce grand secret en direct sur une chaîne publique ?



« Il faut que les parents éduquent les enfants, qu’ils soient plus vigilants. J’étais jeune et ne connaissais rien de la vie », a dit Thiat, qui a voulu partager son expérience parce que, selon lui, beaucoup les jeunes vivent cette situation.



« B eaucoup de baby-sitters qui dépucèlent des enfants de 4-5 ans. C’est de la pédophilie. C’est un sujet tabou, mais il ne faut pas se taire sur des fléaux comme les viols », conseille-t-il.





