Abusé par sa prof à 12 ans, ils se marient 9 ans plus tard, mais... « L’amour a ses raisons que même la raison ignore », bel adage qui traduit parfaitement l’histoire de Mary Kay, cette jeune professeur âgée à l’époque de 34 ans, qui est tombée amoureuse de son élève.

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Août 2021 à 08:58 | | 0 commentaire(s)|

Vili Fualaau, n’était âgé que de 12 ans et était en classe de 6e au collège de Seattle.



Leur relation a durée une année avant que l’époux de Mary Kay ne découvre la liaison extra-conjugale de son épouse avec son élève, mineur de surcroît.



Mère de 4 enfants à cette époque, elle sera emprisonnée à 6 mois de prison ferme pour pédophilie .



À sa sortie, l’amour sera plus fort qu’elle, elle ne pourra s’empêcher de retourner voir son amant. Ce qui va lui coûter une seconde fois la prison, où elle va écoper de 99 mois de prison.



En prison, elle met au monde deux enfants issus de sa liaison avec son jeune élève.



A ses 21 ans, Villi va faire lever l’interdiction de la voir.



Elle sort de prison plus tard et ils se marient en 2005. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme le couple l’espérait et finalement, Villi demandé le divorce.



Quant à Kay, elle décède plus tard à l’âge de 58 ans, des suites d’un cancer.











Dylaurette Youkou

