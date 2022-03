Aby Sané Djima, Ministère de la Femme: « 7 000 enfants ont été retirés de la rue » Quelque 7000 enfants ont été retirés des rues depuis le lancement du Programme national de retrait et de réinsertion socio-économique des enfants en situation de rue. L’annonce a été faite ce jeudi, par Aby Sané Djima, directrice-adjointe de la promotion des droits et de la protection des enfants.

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Mars 2022 à 21:11 | | 0 commentaire(s)|

« Aujourd’hui, le nombre d’enfants retirés de la rue tourne autour de sept mille et, trente pour cent d’entre eux nous viennent des pays limitrophes », a indiqué Aby Sané Djima, la directrice-adjointe de la promotion des droits et de la protection des enfants.



S’exprimant à la 17e rencontre annuelle du comité de pilotage du Réseau Afrique de l’Ouest pour la protection des enfants (RAO), elle a, par exemple, fait savoir que 133 parmi les 420 enfants retirés des rues entre janvier et février 2021, provenaient des pays voisins, en majorité de la Guinée-Bissau.



’’ Le constat, c’est qu’il y a des enfants qui nous reviennent après retour en famille. Mais, toujours est-il que le ministère poursuit toujours cette ambition de retirer les enfants de la rue. Et le projet d’urgence de retrait des enfants a évolué en programme ’’, a souligné Mme Djima.



Elle a insisté sur le fait le retour des enfants retirés des rues auprès de leurs familles, étaient réalisé en coordination avec le RAO, à travers un système garantissant leur sécurisation.









