Académie internationale des métiers de l’aviation civile : AIBD SA enclenche l’ambitieuse phase 2 du projet

Celle-ci, a pour objectif de renforcer en ressources humaines de la compagnie nationale Air Sénégal et de faire de notre pays, une référence dans le domaine de la formation aux métiers de l’aviation civile. Créée en partenariat avec l’Armée de l’Air, l’AIMAC est ouverte aux civils et au continent africain.



La formation d’une première cohorte de 12 élèves pilotes et 30 techniciens de maintenance, pour le compte de la compagnie nationale Air Sénégal, a débuté en mai 2022 à Thiès, région abritant l’Aéroport International Blaise Diagne.



Conscientes des enjeux, AIBD SA a enclenché la phase 2 du projet de l’AIMAC. En collaboration avec le partenaire émirati Air Dynamics Solution, les travaux suivent un rythme très satisfaisant. L’objectif est de mettre en place un catalogue de formations dans les autres métiers de l’aviation civile (personnel navigant commercial, handling, management aéroportuaire, gestion de la sûreté, gestion des opérations au sol…), en parfaire cohérence avec la réglementation en vigueur.



Dans ce sens, il est question d’acquérir des équipements de formation très modernes et de construire un deuxième campus au niveau de la plateforme aéroportuaire. L’AIMAC entre ainsi dans une phase de croissance, qui en fera certainement une référence mondiale dans les années à venir.