Accaparement de Cité Touba Renaissance : le promoteur Mbackiyou Faye encore sous accusations Entre les riverains de la cité Touba Renaissance sise aux Mamelles et leur promoteur Mbackiyou Faye, ce n’est plus l’entente parfaite. Pour cause, les résidents accusent le promoteur, de «tentatives illégales de s’accaparer du seul espace commun de la Cité, pour y construire des immeubles». Bes Bi

Face à la presse, samedi, Fatou Ndiaye, porte-parole du Collectif des résidents de ce quartier a expliqué que «les différents plans de morcellement remis aux acquéreurs ont vu disparaître tous les espaces publics initialement prévus (école, mosquée, jardin...) au profit de parcelles morcelées et commercialisées».



Les riverains ont par ailleurs expliqué que leurs «différentes correspondances adressées à la Maire de Ouakam, à la Sous-préfecture des Almadies, au Ministère de l’Urbanisme et du Cadre de Vie, à la Direction de l’Urbanisme, à la Descos…. n’ont pas permis de régler cet abus manifeste de notre promoteur».



