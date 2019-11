Accepté par le FRN : le pied de nez d’Oumar Sarr à Wade C’est sans doute une première victoire remportée par Oumar Sarr. L’ex Secrétaire général adjoint du Pds est en effet devenu membre du Front de Résistance Nationale (Frn) au nom du Mouvement Suqqali Sopi", depuis mercredi, après avoir été exclu du front par son ancien parti.

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Novembre 2019 à 10:27 | | 0 commentaire(s)|

Par ailleurs, souligne Source A qui donne l’information, le Coordonnateur du Frn, Moctar Sourang, à notifié à Me Abdoulaye Wade, qu'entre Doudou Wade et Bara Gaye désignés pour succéder à Oumar Sarr, un seul pouvait siéger au sein du Frn.

