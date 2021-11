Accès au crédit: Les femmes réclament un taux d’intérêt de 0%

Le Réseau droit au développement pour d’autres alternatives (Reda) a organisé, la semaine dernière, un forum sur le thème «Femmes, dette et microcrédits : enjeux et perspectives dans le contexte du Covid-19».



A cette occasion, la présidente, Bambi Soumaré, a plaidé en faveur de la baisse des « taux d’intérêt jugés très élevés » fixés aux femmes par les mutuelles d’épargne et de crédit. « Nous souhaitons que le taux d’intérêt soit de 0%. C’est ce qui est bon pour nous. On va faire un mémorandum, des plaidoyers, des marches, des sit-in pour atteindre notre objectif », a fait savoir la présidente du Reda.



« On a constaté qu’en tant que femmes d’une manière générale, nous subissons des sorts qui nous fatiguent par rapport surtout aux mutuelles d’épargne et de crédit. On dit que le taux est bas ; mais tel n’est pas le cas. Les taux d’intérêt sont très élevés. La Bceao a fixé des taux de 24%. Si on calcule ces taux d’intérêt, on se retrouve avec 30% de taux d’intérêt », argumente la présidente du Reda, qui souligne que « c’est par rapport à ça qu’elles se sont organisées en un réseau international, composé de l’Afrique, l’Asie, l’Europe, l’Amérique latine. Aujourd’hui, on a fait une mobilisation générale pour permettre à toutes les femmes de s’exprimer, de dire ce qu’elles sont en train de vivre. On aura un séminaire restreint à Rufisque, qui regroupera des leaders de groupements de femmes, du moment que toutes les femmes ne peuvent pas y participer ».



« Nous voulons lutter contre le taux d’intérêt très élevé. Car, nous subissons des maltraitances, des menaces. Il y a même des femmes qui émigrent à cause des crédits…Il faut arrêter, on s’est levées pour dire qu’il faut diminuer le taux d’intérêt », déclare Mme Soumaré.











Le Quotidien