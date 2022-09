Accès au logement et problèmes d’investissement : Déthié Ndiaye prêt à aider les Sénégalais de la diaspora Pour aider les Sénégalais de la diaspora à faire face aux problèmes de logement et d’investissement, un Forum international de Dakar a été organisé, samedi dernier, sur l’inclusion financière.

D’après Bes Bi, l’initiateur de ce projet, le Directeur général de Choose Sénégal, veut, à travers cette initiative, «lutter contre la pauvreté et promouvoir la prospérité».



Face à la presse, Déthié Ndiaye a expliqué avoir créé Choose Sénégal «dans un souci de contribuer à la promotion de la destination Sénégal, mais aussi à la promotion de l’inclusion financière qui vise à promouvoir la destination Sénégal en aidant les populations de la diaspora à régler leur problème de logement et les problèmes d’investissement».



Ayant une expérience de 15 ans dans le milieu financier, il a indiqué qu’il veut venir «en appoint à l’État sénégalais pour jouer un rôle catalyseur afin d’assurer l’inclusion financière au Sénégal».



