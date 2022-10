Accès des élèves aux pièces d’état civil :L’USAID s’active à Sédhiou et Ziguinchor L’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) va aider 18.090 élèves des régions de Sédhiou et de Ziguinchor (sud) à se procurer des pièces d’état civil, avec l’aide d’un programme d’appui officiellement lancé jeudi. Ce programme d’assistance aux populations victimes de la crise en Casamance (sud) sera mis en œuvre avec le concours d’organisations de la société civile de cette partie du pays.

Les personnes ciblées ont été identifiées à partir de statistiques établies par un consortium de projets financés par l’USAID et mis en œuvre par l’organisation non gouvernementale Catholic Relief Services, l’Union régionale des femmes de Ziguinchor, la Plateforme des femmes pour la paix en Casamance, Caritas Ziguinchor, le projet Declic, le projet Shelter for Life, etc.



Ces statistiques font état globalement ‘’18090 élèves vivant sans pièce d’état civil dans les régions de Ziguinchor et de Sédhiou’’, a déclaré une militante de la société civile de Ziguinchor, Aminata Mané, lors de la cérémonie de lancement du projet. Cette initiative ‘’confirme l’engagement de l’USAID auprès de l’Etat du Sénégal à accompagner les populations de la Casamance dans la tenue d’audiences foraines’’, a dit Mme Mané en présence de représentants des autorités administratives et de la mairie de Ziguinchor.



Elle estime que cette ‘’synergie des projets USAID’’ a facilité le démarrage des audiences foraines dans le département d’Oussouye, à Cabrousse, Cap Skirring, Djimbéring, Oukout, Santhiaba Manjack, le 14 avril dernier, et dans la commune de Mlomp, le 21 avril, avec une contribution financière de 2 millions 392 mille francs CFA, des fonds de l’USAID pour 500 élèves disposant de dossiers complets.



A la suite de ce travail fait par l’USAID dans le département de Ziguinchor, ‘’un total de 3.670 dossiers sont actuellement disponibles au tribunal’’. Le nombre de personnes concernées est de 9.828, selon Mme Mané.

