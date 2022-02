Accès des pays africains aux crédits : L’Union africaine demande l’assouplissement des règles de l’Ocde

Cela, a-t-il expliqué lors du 6e Sommet Union africaine-Union européenne qui s’est tenu les 17 et 18 février 2022 à Bruxelles (Belgique), pour renforcer l’investissement et les échanges commerciaux entre nos deux continents.



L’Afrique, a rappelle le président en exercice de l’Union africaine, c’est 30 millions de kilomètres carrés, 1 milliard 300 millions d’individus et des besoins de financements de l’ordre de 130 à 170 milliards de dollars par an selon les estimations de la Banque africaine de développement (Bad), rien que pour les infrastructures.



Pour lui, la transformation structurelle du continent passe par la réalisation d’infrastructures routières, autoroutières, ferroviaires et aéroportuaires mais aussi par la mise en place de centrales électriques, par le Gas to Power pour donner de l’électricité à 600 millions d’africains qui en sont dépourvus.



Dans la perspective, il a soutenu que c’est aussi l’agrobusiness, les plateformes industrielles et numériques. Bref, a-t-il ajouté, une Afrique en chantier qui trouve son compte dans le commerce et l’investissement. Cette Afrique-là, d’après Macky Sall, pourra occuper sa jeunesse et offrir à ses partenaires davantage d’opportunités de co construction de croissance et de prospérité partagée.



Dans le même esprit, il a invité les participants au Sommet à explorer, ensemble, les possibilités de collaboration autour du projet européen de connectivité à haut débit par satellite en orbite basse. « Je soutiens ce projet européen que vous pourrez partager avec l’Afrique. », renchérit le président Sall. Car, pour lui, le devenir du partenariat Afrique-Europe se joue aussi dans le champ fertile du numérique où s’exprime le talent de la jeunesse africaine, créative et entreprenante.

Bassirou MBAYE





