Accès équitable à une éducation de qualité: Mamadou Talla récolte 37,2 millions d’euros de financement

Le Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) accorde au Sénégal un nouveau financement de 37,2 millions d’euros en soutien à l’éducation des enfants au Sénégal.



Le financement a été approuvé par le Conseil d’administration du GPE dans le but d’aider le gouvernement sénégalais à améliorer l’accès équitable de tous les enfants sénégalais, à une éducation de qualité dans les écoles primaires de l’ensemble du pays, et en particulier, les enfants les plus marginalisés des zones défavorisées.



Ce financement améliorera également la gestion et la supervision des établissements scolaires, augmentera le nombre d’enseignants qualifiés, entraînera une hausse du taux de scolarisation et améliorera les résultats d’apprentissage, renseigne L’As quotidien.



L’essentiel du financement est basé sur les résultats et ne sera décaissable que lorsque le Sénégal aura atteint les cibles et les résultats convenus conformément aux ambitions du programme. Il s’agira d’améliorer les niveaux en lecture et mathématiques en fin de 3e année et d’établir une nouvelle cartographie de la vulnérabilité, pour améliorer les services éducatifs destinés aux enfants les plus défavorisés.

