Accès universel à l’électricité : Keur Babacar Mbaye , point de départ du projet Weldy Lamont Depuis son avènement à la tête du pays, le Président de la République Macky Sall a fait de l’accès universel à l’électricité une de ses priorités. C’est ainsi que depuis 2012, plus de 11.000 nouvelles localités ont été électrifiés, avec 30% de mix énergétique, une performance que même certains pays occidentaux n’ont pas encore atteinte. Cette dynamique est maintenue, dans l’objectif de fournir à tous les citoyens et à toutes les entreprises une énergie fiable, en quantité. C’est dans ce cadre qu’un pas de plus vient d’être franchi ce samedi 21 janvier.

Avec le soutien de ses partenaires américains, le Directeur général de la Senelec, Papa Mademba Bitèye a procédé, au village de Keur Babacar Mbaye situé dans la commune de Fandène (Thiès), à l'inauguration d'un projet d'électrification dans ladite localité. Le financement de ce projet d'extension de l'électricité aux zones raccordées dans sa deuxième phase est estimé à 100 millions de dollars. Le projet a été rendu possible grâce à la société Weldy Lamont et au gouvernement Américain. En effet, ceci entre en droite ligne avec la vision du Président Macky Sall pour l'accès universel à l'électricité d'ici 2025.



Selon Pape Mademba Bitèye Directeur Général de Senelec, il s’agit précisément du lancement des travaux du projet de Fourniture, Transport, Construction de lignes et Electrification de localités dans le cadre de l’accès universel à l’électricité avec Weldy Lamont. C’est un projet qui s’inscrit dans l’approche globale pour l’atteinte de l’objectif du gouvernement à l’accès universel à l’électricité à l’horizon 2025.



« D’un coût global de 100 millions de dollars US, ce projet, axé essentiellement sur l’électrification en milieu rural et péri-urbain, permettra à terme d’électrifier 150 localités péri-urbaines, 566 localités rurales par l’extension de réseau, 74 localités rurales par les systèmes solaires mini-grid, mais aussi de brancher 19 200 clients, télécommander 170 postes MT/BT.



Janet L. Yellen Secrétaire au Trésor Américain souligne que le projet comprend l’extension de l’alimentation électrique aux ménages et aux entreprises, ce qui permettra à plus de 350.000 personnes d’obtenir une électricité fiable. Il comprend également un important composant d’énergie renouvelable, avec un réseau solaire, pour alimenter 70 villages. Et grâce à cette approche soutient-elle, le Sénégal peut compter sur des sources d’énergie situées à l’intérieur de ses frontières, rentables et non sujettes à la volatilité des prix.



De quoi ravir Dr Augustin Tine Maire de Fandène, par ailleurs Directeur de Cabinet Politique du Président de la République d’autant plus que dit-il, ce programme qui tient particulièrement à cœur le Président Macky Sall et qui s’inscrit en droite ligne des préoccupations consignées en bonne place dans le référentiel économique et social du pays, en l’occurrence le Plan Sénégal Emergent (PSE).



C’est dire à ses yeux que l’équité territoriale et sociale a été érigée en ordre de vie. D’après lui, ce programme va permettre de dignes citoyens du Sénégal de sortir des ténèbres qui, depuis la nuit des temps, n’ont jamais compris que l’obscurité devrait être une exception, et la lumière, la règle.























