Accident Corniche des Almadies : la famille des victimes en colère après la peine « légère » infligée à Walid Hassan Les parents des 3 enfants d’origine guinéenne tués dans l’accident de la Corniche des Almadies, le 8 juin dernier, ne cachent pas leur colère après la sentence rendue par le tribunal, hier, condamnant Walid Hassan à 3 ans de prison ferme et 200 millions d’amende.

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Juin 2019 à 11:16 | | 0 commentaire(s)|

Selon Malal Diallo, un proche de la famille qui s’est prononcé sur la RFM, « la sentence est trop clémente. Elle est trop légère par rapport à la gravité des faits. Cet homme méritait la condamnation à mort. Il a quand même tué 3 personnes ».



Absent du tribunal, hier, Mamadou Yacine Diallo a abondé dans le même sens. « Ces compensations sont vraiment minimes. De toute manière, rien ne pourra nous rendre nos trois enfants. Même s’ils nous donnaient des milliards, cela ne compensera jamais la perte de mes trois enfants ».



Me Mor Samb, avocat de la défense ne dit pas le contraire. « On peut considérer que la peine n’est pas trop lourde, parce qu’il y a eu trois morts. Mais le tribunal a tenu en compte du fait que le conducteur de la voiture était en état d’ébriété ».



Mais en attendant, la famille Diallo qui n’a toujours pas reconstruit la chambre où les trois enfants ont été tués, dit dormir à la belle étoile, en attendant d’avoir une solution.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos