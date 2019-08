Accident : L’ambulance pour le cortège du ministre Oumar Youm fait 3 morts

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Août 2019 à 22:41 | | 0 commentaire(s)|

L’ambulance qui avait quitté Saint-Louis pour transporter les accidentés du cortège du Ministre à Richard Toll est entrée en collision avec une voiture à hauteur de Ross Béthio. D’après El Hadj Ibrahima Thiam, journaliste au Soleil le bilan est de trois morts sur le coup. Il s’agit des occupants du véhicule particulier.



A retenir que le cortège de Me Oumar Youm avait fait un accident à la mi-journée. Et, plusieurs blessés enregistrés. Mais, l’ambulance, devant transporter ses blessés, en provenance de Saint-Louis n’est pas arrivée à destination.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos