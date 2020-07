Accident: Le convoi du ministre de l’Elevage a fait un accident à Koumpentoum et enregistre 4 blessés

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Juillet 2020 à 13:30 | | 0 commentaire(s)|

Le convoi du ministre de l’Elevage et des productions animales Samba Ndiobène Ka a fait un accident jeudi dernier vers les coups de 17 heures entre les communes de Payar et de Koumpentoum (région de Tambacounada). D’après la source, un carambolage entre trois véhicules est à l’origine du choc.



D’ailleurs, l’accident a enregistré 04 blessés. Il s’agit du maire de Payar, ses deux collaborateurs et un chauffeur du ministre de l’Elevage. Ils ont tous été acheminés à l’hôpital régional de Tambacounda par les sapeurs-pompiers de la localité.



