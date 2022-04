Accident : Un chauffeur de camion, ivre, provoque 4 morts sur la route de Mbour, dont un Directeur d’école élémentaire

La route a encore tué. Hier, au moment de la rupture du jeune vers 19h 27 mn, un violent accident sur la route de Mbour entre Ndoukhoura et Bentenier a fait 4 morts et 4 blessés graves. L’accident, selon les témoins, a été provoqué par un camion frigorifique conduit par un chauffeur en état d’ébriété qui a violemment percuté un véhicule « 7 places » de transport en commun. Il y a eu 4 morts sur le coup et 4 blessés graves. Toutes les victimes sont du village de Bentenier. Parmi les personnes décédées, figure un directeur d’école élémentaire, renseigne LeTémoin.