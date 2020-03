Accident à Diouloulou: 14 blessés, dont 4 graves

14 blessés dont 4 graves, c'est le bilan d'un accdient de la circulation survenu, ce mardi. Les faits se sont déroulés à hauteur du village de Kataba 2, dans la commune de Kataba 1, dans le département de Bignona, renseigne Igfm.



En provenance de Bignona, le véhicule de transport en commun a eu une défaillance mécanique avant d'entrer en collision avec l’autre véhicule qui avait quitté Diouloulou pour se rendre à Bignona.»



Alertés, les gendarmes et les sapeurs-pompiers, se sont aussitôt rendus sur les lieux de l’accident.



Par ailleurs, trois ambulances en provenance du poste de santé de Diouloulou et des postes de santé environnants ont été mobilisées pour évacuer d’urgence les blessés aux services des urgences du Centre hospitalier régional de Ziguinchor et dans le poste de santé de Diouloulou.

