Accident à Gossas: 5 membres d’une même famille perdent la vie Un grave accident s’est produit, ce jeudi à hauteur du village de Ndiebel à 4 kilomètres de Gossas. Il s’agit d’une voiture de type L200 Mitsubishi qui s’est renversée ,suite à un dérapage. Le bilan fait état de 5 morts, dont 1 enfant, âgé de 5 ans.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Septembre 2021 à 21:54 | | 0 commentaire(s)|

D’après la Rfm, les 4 blessés étaient acheminés aux hôpitaux régionaux de Fatick et de Diourbel. Une des blessés a succombé à ses blessures à l’hôpital régional de Fatick.



Le véhicule, précise-t-on, avait à son bord 8 personnes d’une famille qui avait quitté Louga pour se rendre à Nioro.



Les faits se sont produits vers les coups de 12 heures. Les sapeurs-pompiers de Gossas, informés de la situation, ont fait une descente sur les lieux pour acheminer les corps sans vie dans les structures médicales les plus proches. Une enquête est ouverte.



