Il y a moins de 48h, dans l'émission Jakaarlo sur la Tfm, je parlais de l'indiscipline des chauffeurs, de l'étroitesse de nos routes et surtout, de la vieillesse de notre parc automobile public, qui parvient malheureusement, à passer leurs visites techniques.



Mes condoléances à toutes les familles endeuillées à cause de cette nouvelle tragédie et à tout le peuple sénégalais.