Accident à Kaffrine: Ousmane Sonko annonce le report de son 'Nemmeeku Tour', un deuil national de trois jours décrété Le leader du parti Pastef-Les-Patriotes, Ousmane Sonko annonce le report, à une ''date ultérieure'', de leur programme de ''Nemmeeku Tour'', initialement prévu ce jour, en raison du grave accident qui s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche, à Kaffrine, faisant 40 morts et de nombreux blessés graves, selon les premiers bilans.

''Nous nous sommes réveillés meurtris par la triste nouvelle d’un accident de la circulation, impliquant deux bus de transport public à hauteur de Kaffrine, ayant occasionné un bilan provisoire de 40 pertes en vies humaines et des dizaines de blessés graves’’, a écrit l’opposant politique sur sa page Facebook.



Pour rappel, un deuil national de trois jours a été décrété à partir du lundi 9 janvier, a annoncé le chef de l'Etat.



Par ma voix, ajoute Ousmane Sonko, ‘’Pastef-Les-Patriotes réitère ses condoléances aux familles endeuillées et décide de reporter son programme de levée de fonds du Nemmeeku Tour prévu ce jour jusqu'à une date ultérieure''



‘’Nous nous inclinons devant la mémoire des disparus, présentons nos très sincères condoléances à leurs proches éplorés et à tous les Sénégalais et prions pour le repos miséricordieux de leur âme ainsi qu'un un prompt rétablissement des blessés'', a-t-il poursuivi.



