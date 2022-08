Accident à Kaolack: Un mort et une vingtaine de blessés, enregistrés

Un accident de la circulation s’est produit ce lundi vers 13 heures à Kaolack après le pont Serigne Bassirou Mbacké (ex pont Noirot), à hauteur du Ciss Plaza, sortie sud de la commune. Il s’agit d’un carambolage impliquant trois voitures.



D’après la source, le bilan provisoire fait état d’un mort sur le coup et d’une vingtaine de blessés. Le trafic a été très perturbé dans ce secteur.



Ainsi, les sapeurs pompiers, alertés sont sur les lieux pour secourir les blessés.



