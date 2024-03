Accident à Kaolack : Un motocycliste finit sa course sous un camion et meurt La route a encore fait des morts. Un tragique accident s'est produit, hier vers les coups de 18 heures avant la rupture du jeûne, au quartier Passoire, dans la commune de Kaolack.

D’après « L’As », c’est un homme sur une moto Jakarta a perdu la vie après être tombé sous un camion. En effet, le motocycliste tentait de dévier un nid de poule sur la route nationale près du rond-point Passoire, avant de finir sa course sous le camion.



C’est ainsi qu’alertés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux du drame pour évacuer le corps de la victime au Centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass. La police a ouvert une enquête.



Cet accident de la circulation, nous dit le journal, est le énième impliquant une moto Jakarta et un camion. Les autorités administratives et locales sont encore interpellées sur ce fait.



