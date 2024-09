Accident à Kébémer : Un mort et trois blessés graves enregistrés

Une personne est morte et cinq autres blessée, dont trois grièvement, dans un accident de la circulation survenu ce jeudi, dans le département de Kébémer, a appris l’APS de source sécuritaire.



L’accident s’est produit ce matin sur la route nationale 2, entre les communes de Guéoul et de Pékh, a précisé le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Guéoul, Ibrahima Dabo.



Il a souligné que “ le chauffeur, un jeune homme de 23 ans, est décédé sur le coup ”.



Le véhicule impliqué était ” en provenance de Saint-Louis ”. Il a “ tenté d’éviter un camion venant en sens inverse, avant de déraper et de percuter un arbre ”, a-t-il expliqué.



Il signale que “ les sapeurs-pompiers ont pris en charge les cinq blessés, dont trois dans un état grave, avant de les évacuer vers l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, pour des soins ”.















