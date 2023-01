Accident à Louga: « Des gens pensaient à filmer au lieu de porter secours »! Dix-neuf personnes ont, au moins, perdu la vie dans un accident de la circulation survenu dans la nuit de samedi à dimanche à Sakal, une localité des faubourgs de Louga, dans le nord du pays. La chose la plus marquante, c’est que des gens ont trouvaient plus important de filmer la scène au lieu de secourir les personnes en danger. Une chose qui n’a pas plus bon nombre d’internautes.

Le manque de civisme est devenu une manie chez certains Sénégalais. Qu’il s’agisse du pire comme du meilleur, le Smartphone leur fait perdre le sens de la réalité. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la plupart, des témoins se mettent à filmer et semblent ne pas être sensible à ce qu’ils voient. Pire, des internautes se réjouissent de poster sur les réseaux sociaux pour des « likes » ou « vues » .



La preuve, le choc frontal entre un car « Ndiaga Ndiaye » et un camion qui a fait 20 morts sur la route de Sakal, dans la région de Louga fait apparaître ce comportement du voyeurisme dans la toile.



D’après Rewmi, 20 minutes avant l’arrivée des secours, les premiers sur le lieu du sinistre se sont contentés à filmer la scène d’horreur au lieu de porter secours aux victimes.



Chose que dénonce, un témoin sur place. » Je fais parti des premiers personnes qui étaient sur le lieu de l’accident. Mais ce qui m’a énervé : des gens que j’ai trouvé sur place, au lieu de secourir les victimes se mettent à prendre des images », a-t-il fulminé. Donc: » je lance un appel aux Sénégalais, de cesser cette pratique.

Parce que 15 à 20 minutes avant l’arrivée des secours, ils pouvaient aider à évacuer les blessés « , conseille t-il.







