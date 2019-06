Accident à Mboro : Un jeune de 18 ans fauché mortellement, les populations protestent

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juin 2019 à 20:41 | | 0 commentaire(s)|

Un camion des Industries Chimiques du Sénégal (ICS) a fauché mortellement, un jeune de 18 ans, élève en classe de 3e à Mboro. Les populations, réclamant des solutions par rapport à la circulation de ces camions, sont sorties massivement pour barrer la route.



Selon la RFM, le corps de la victime a été transporté au district sanitaire de la ville de Mboro. Et, les éléments de la gendarmerie sont arrivés sur les lieux pour calmer et disperser les populations en colère.

A retenir que la Plateforme Mboro SOS avait organisé une grande marche pour exiger la construction d'une voie de contournement aux ICS pour la circulation de leurs camions.





Leral



