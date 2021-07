Accident à Ndiéyène Sirakh, provoqué par un candidat aux élections locales

On en sait un peu plus sur le grave accident de la circulation survenu sur la route latéritique et précisément dans l’axe Ndiéyène Sirakh-Ndouf, département de Thiès, l’avant-veille de la tabaski et qui a avait fait 3 morts et une quinzaine de blessés. C’est un véhicule Mitsubishi immatriculé DK 5025 AN en partance pour Khombole qui s’est renversé à la sortie de Ndiayène Sirakh, le chauffeur ayant perdu le contrôle car roulant à vive allure, selon les témoignages.



C’est ainsi qu’il a fait plusieurs tonneaux entraînant la mort de 3 personnes. Il s’agit de Amy Diouf 50 ans, habitant le village de Mbouleukhtène marché, Assane Ba âgé de 32 ans et Modou Bousso 17 ans tous deux originaires de Mbouleukhtène Séko. Aux dernières nouvelles, le véhicule était conduit par le jeune Fallou Barr, Président mouvement And Suxali Ndiéyène Sirakh, par ailleurs candidat au poste de Maire et qui est en pleine pré campagne. Et le plus drôle dans cette affaire est qu’il ne détenait pas de permis de conduire au moment des faits et qu’il y avait plus de 15 personnes dans un véhicule qui ne devait transporter que 4 ou 5. C’est dire selon des sources de L'As que le candidat est actuellement dans de sales draps.

