Accident à Poste Thiaroye: Un automobiliste tue une vendeuse

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Octobre 2021 à 13:29 | | 0 commentaire(s)|

Un accident s’est produit ce lundi au Poste Thiaroye. Une voiture a dérapé et a fini sa course sur des vendeurs.



Le bilan fait état d’un mort et un blessé grave, évacué à l’hôpital.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos