Accident à Sakal : Le « Ndiaga Ndiaye était en surcharge »

Le gouvernement du Sénégal était à Louga ce lundi, pour être au plus proche des blessés de l’accident tragique de Sakal, ayant occasionnant 22 pertes en vies humaines. A la tête de la délégation, Amadou Bâ a d’emblée transmis les condoléances du Chef de l’Etat et du peuple sénégalais, aux familles éplorées et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Le Premier ministre a tenu à rassurer que d’ores et déjà, toutes les dispositions ont été prises par le chef de l’Etat, pour que nos compatriotes blessés soient traités dans les meilleures conditions possibles.



« Les services de santé sont mobilisés avec une très grande rapidité pour porter secours et assistance à ces blessés. D’ailleurs, un hélicoptère a été dépêché par le chef de l’Etat, qui a pu rapatrier sept personnes dont l’une est décédée en cours de route. Un avion est prépositionné à Dakar pour pouvoir venir récupérer les autres malades si le besoin se fait ressentir. Et l’Etat se chargera d’équiper davantage l’hôpital de Louga, qui ne s’attendait pas à ce genre de situations », indique Amadou Bâ.



Seulement, dans ce nouvel accident tragique, la faute humaine n’y est pas étrangère. En effet, selon le Pm Amadou Bâ, le minicar, dont la carte grise permettait de prendre 32 personnes, était étrangement en surcharge. « Il y en avait 15 de plus, soit 47 personnes. Rien ne l’explique, personne ne l’explique », se désole M. Bâ, avant d’ajouter : « Nous avons dépassé toutes les limites ».



Ainsi, il a souligné «la pertinence des mesures prises il y a une semaine, après le drame de Sikilo, ayant occasionné 42 morts, pour moderniser le système de notre transport ».











