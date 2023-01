Accident à Sakal: Une collision entre un car Ndiaye Ndiaye et un camion fait encore, 19 morts et des blessés graves

La route fait encore parler d’elle. Deux cars Ndiaye Ndiaye sont entrés en collision ce lundi vers 5 heures du matin. Le bilan est lourd. Les témoins parlent présentement de 19 morts et des blessés graves.



Ce énième drame de la circulation fait encore, parler de la nécessité de durcir les sanctions afin de dissuader les réfractaires.



A retenir, à date récente un accident a fait 42 morts et de nombreux blessés à Sikilo, département de Kaffrine. L’Etat a pris en urgence une batterie de mesures à application immédiate, entrainant des réactions de contestation des transporteurs, dont certains d’entre eux, projettent d’aller en grève demain mardi. Certainement, ce nouveau accident va les obliger à revoir cette décision de bloquer la mobilité des personnes et des biens.



