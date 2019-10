Accident à Ziguinchor : Bilan, un mort et un blessé grave

Un accident de la circulation s’est produit sur la voie des 54 mètres dans la commune de Ziguinchor, dans le sud du Sénégal.



Un conducteur de moto Jakarta a violemment heurté un poteau électrique avant de terminer sa course au fond d’un caniveau. Il est décédé sur le coup. Le passager qu’il transport, lui, est grièvement blessé, informe la Rfm.



